ФОТО: Ольга Бузова позирует в купальнике

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Ольга Бузова разместила фотографию в бикини в своем аккаунте в соцсети Instagram.
"Удалось пару часов перед съемками позагорать и насладиться шумом океана", – написала она и предложила "чуточку Сейшельских красок в ленту".
Подписчики стали спорить по поводу фигуры певицы, пишет Eg.ru. Одни решили, что Бузова слишком похудела и стала "похожа на досточку", другие уверены, что "грех придираться к такой фигурке".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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