ФОТО: Ольга Бузова позирует в купальнике

Ольга Бузова разместила фотографию в бикини в своем аккаунте в соцсети Instagram.

"Удалось пару часов перед съемками позагорать и насладиться шумом океана", – написала она и предложила "чуточку Сейшельских красок в ленту".



Instagram

Подписчики стали спорить по поводу фигуры певицы, пишет Eg.ru. Одни решили, что Бузова слишком похудела и стала "похожа на досточку", другие уверены, что "грех придираться к такой фигурке".