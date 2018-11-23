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Новости. Общество
21:30, 23 Ноября 2018
фото: Instagram

ФОТО: Ольга Бузова позирует в купальнике

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Ольга Бузова разместила фотографию в бикини в своем аккаунте в соцсети Instagram.

"Удалось пару часов перед съемками позагорать и насладиться шумом океана", – написала она и предложила "чуточку Сейшельских красок в ленту".


Instagram

Подписчики стали спорить по поводу фигуры певицы, пишет Eg.ru. Одни решили, что Бузова слишком похудела и стала "похожа на досточку", другие уверены, что "грех придираться к такой фигурке".

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