ФОТО: Отделение почты России в Петрозаводске, отремонтированное в рамках 100-летия Карелии, начало разваливаться

Здание отделения Почты России на Октябрьском проспекте, которое торжественно открыли после ремонта 31 января, начало разрушаться спустя три месяца.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото разрушающегося отделения Почты России на Октябрьском проспекте.

"31 января 2019 года, как было громко заявлено, к 100-летию Республики Карелия, в присутствии главы региона Артура Парфенчикова, в Петрозаводске на Октябрьском проспекте после 3-месячного ремонта было торжественно открыто отделение Почты России №31, - написал в комментарии к фото горожанин, - не прошло и 3 месяцев, как жители города могут лицезреть качество этого "замечательного" ремонта. Если дело так пойдет дальше, еще через 3 месяца придется затевать новый ремонт".



фото читателя "Столицы на Онего"



фото читателя "Столицы на Онего"



фото читателя "Столицы на Онего"



фото читателя "Столицы на Онего"