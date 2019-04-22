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Новости. От читателей
09:34, 22 Апреля 2019
фото: читателя "Столицы на Онего"

ФОТО: Отделение почты России в Петрозаводске, отремонтированное в рамках 100-летия Карелии, начало разваливаться

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Здание отделения Почты России на Октябрьском проспекте, которое торжественно открыли после ремонта 31 января, начало разрушаться спустя три месяца.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото разрушающегося отделения Почты России на Октябрьском проспекте.

"31 января 2019 года, как было громко заявлено, к 100-летию Республики Карелия, в присутствии главы региона Артура Парфенчикова, в Петрозаводске на Октябрьском проспекте после 3-месячного ремонта было торжественно открыто отделение Почты России №31, - написал в комментарии к фото горожанин, - не прошло и 3 месяцев, как жители города могут лицезреть качество этого "замечательного" ремонта. Если дело так пойдет дальше, еще через 3 месяца придется затевать новый ремонт".


фото читателя "Столицы на Онего"


фото читателя "Столицы на Онего"


фото читателя "Столицы на Онего"


фото читателя "Столицы на Онего"

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Комментарии

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Lana
2019-04-22 10:05:09
А кого это волнует? На качестве экономят с 90-ых, развалили структуры ОТК. Спецов не вырастили, а те, кто еще остался не востребованы.
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2019-04-22 10:03:43
Так и на ул. Дзержинского тоже проблемы - фасад в нескольких местах мокнет
Нина Сергеевна
2019-04-22 09:58:28
Всё украдено , до окончания ремонта , такова действительность . Воруют .
Гость
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