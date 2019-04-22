09:34, 22 Апреля 2019
ФОТО: Отделение почты России в Петрозаводске, отремонтированное в рамках 100-летия Карелии, начало разваливаться
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Здание отделения Почты России на Октябрьском проспекте, которое торжественно открыли после ремонта 31 января, начало разрушаться спустя три месяца.
В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото разрушающегося отделения Почты России на Октябрьском проспекте.
"31 января 2019 года, как было громко заявлено, к 100-летию Республики Карелия, в присутствии главы региона Артура Парфенчикова, в Петрозаводске на Октябрьском проспекте после 3-месячного ремонта было торжественно открыто отделение Почты России №31, - написал в комментарии к фото горожанин, - не прошло и 3 месяцев, как жители города могут лицезреть качество этого "замечательного" ремонта. Если дело так пойдет дальше, еще через 3 месяца придется затевать новый ремонт".
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