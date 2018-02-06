ФОТО: Парфенчиков на выставке в Москве полюбовался замороженными ягодами и грибами из Карелии

Делегация из Карелии во главе с Артуром Парфенчиковым побывала на выставке "Продэкспо-2018", которая проходит в эти дни в Москве.

В составе карельской делегации Артур Парфенчиков принял участие в 25-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2018", которая проходит в эти дни в российской столице.

Как сообщили в пресс-службе карельского правительства, в выставке продовольственных товаров нашу республику представляют две компании: "РусБиоАльянс", осуществляющая заморозку и переработку ягод, фруктов и грибов, и "АлкоВорлд" - собственник петрозаводского ликероводочного завода "Петровский". Всего в международной выставке продуктов питания участвуют более 2300 компаний из 63 стран мира.

Глава республики посетил стенды карельских предприятий и обсудил с руководством компании "РусБиоАльянс" вопросы поддержки заводов-переработчиков лесных ягод и грибов.

"Сегодня нужно развивать потребительскую кооперацию, считает Парфенчиков. - Сбор дикороссов - это дополнительный доход для населения северных районов республики. Одни из самых богатых ягодных мест на севере России – Калевальский, Муезерский и Суоярвский районы. Северо-запад страны в настоящее время берет в экономический оборот порядка 3% лесных ресурсов — ягод и грибов. Будем разрабатывать такую программу, которая позволит максимально интенсифицировать сбор дикоросов и сделать так, чтобы карельские ягоды перерабатывались на внутреннем рынке, а не уходили за рубеж".

Меры поддержки переработчиков дикоросов будут рассматриваться на Всероссийском форуме "Новая кооперация" в Ульяновске, куда 8 февраля приедет и карельская делегация.