Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
07:15, 06 Февраля 2018

ФОТО: Парфенчиков на выставке в Москве полюбовался замороженными ягодами и грибами из Карелии

По теме

В Петрозаводске подорожали рекламные места
05.02.18 15:04
Инвестор из Башкирии планирует построить в Карелии нефтеперерабатывающий завод
05.02.18 13:07
"Сампо.ру" – интернет для всех
05.02.18 13:00
Все новости
Загрузка...

Делегация из Карелии во главе с Артуром Парфенчиковым побывала на выставке "Продэкспо-2018", которая проходит в эти дни в Москве.

В составе карельской делегации Артур Парфенчиков принял участие в 25-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2018", которая проходит в эти дни в российской столице.

Как сообщили в пресс-службе карельского правительства, в выставке продовольственных товаров нашу республику представляют две компании: "РусБиоАльянс", осуществляющая заморозку и переработку ягод, фруктов и грибов, и "АлкоВорлд" - собственник петрозаводского ликероводочного завода "Петровский". Всего в международной выставке продуктов питания участвуют более 2300 компаний из 63 стран мира.

Глава республики посетил стенды карельских предприятий и обсудил с руководством компании "РусБиоАльянс" вопросы поддержки заводов-переработчиков лесных ягод и грибов.

"Сегодня нужно развивать потребительскую кооперацию, считает Парфенчиков. - Сбор дикороссов - это дополнительный доход для населения северных районов республики. Одни из самых богатых ягодных мест на севере России – Калевальский, Муезерский и Суоярвский районы. Северо-запад страны в настоящее время берет в экономический оборот порядка 3% лесных ресурсов — ягод и грибов. Будем разрабатывать такую программу, которая позволит максимально интенсифицировать сбор дикоросов и сделать так, чтобы карельские ягоды перерабатывались на внутреннем рынке, а не уходили за рубеж".

Меры поддержки переработчиков дикоросов будут рассматриваться на Всероссийском форуме "Новая кооперация" в Ульяновске, куда 8 февраля приедет и карельская делегация.

По теме

В Петрозаводске подорожали рекламные места
05.02.18 15:04
Инвестор из Башкирии планирует построить в Карелии нефтеперерабатывающий завод
05.02.18 13:07
"Сампо.ру" – интернет для всех
05.02.18 13:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2018-02-06 07:25:05
На работе то в Карелии этот человек бывает или всё в разъездах , ВКонтакте рулит регионом .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2018, 16:59
В ГИБДД Карелии рассказали, придется ли сдавать экзамен при замене прав
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
03.02.2018, 14:22
Парфенчиков распорядился выплатить огромную премию вице-премьеру Чебуниной
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
31.01.2018, 20:20
ФОТО: СМИ показали, как выглядит спальня Пугачевой и кабинет Галкина
04.02.2018, 15:38
Отель "Карелия" подал в суд на журнал из-за слишком откровенных фото

Аналитика

05.02.2018 10:35
Обществоведение
"Комфортная среда" на Древлянке
Депутат Петросовета предлагает благоустроить одну из самых проходимых территорий большого петрозаводского района.
Подписи-невидимки 3
05.02.2018 10:30
Взятка или арендная плата? 1
01.02.2018 09:59
Два ключа: как проходили президентские выборы в Финляндии 5
01.02.2018 09:09
"Просто подогнали под приговор" 2
29.01.2018 16:21
Вся аналитика

Чтиво

05.02.2018 09:01
Без политики
Rio: любовь с первого взгляда
За что жители России и Карелии ценят корейский автомобиль?
Как не ошибиться с выбором автошколы
02.02.2018 10:10
"Немножко зарвавшийся идеалист" 5
01.02.2018 17:24
"Раньше девушки на улице подходили знакомиться, а теперь письма пишут" 2
01.02.2018 15:12
архив чтиво

Медиа

Важная тема, Ведущий Денис Базанков и гость программы и.общественник Наталья Антонова обсуждают закрытие школы в селе Ведлозеро в результате программы по оптимизации школ
05.02.2018 16:25
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»