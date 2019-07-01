ФОТО: Парфенчиков открыл в Карелии памятный знак испанским героям

В поселке Сяндеба Олонецкого района открыли еще один памятный знак с именами двух испанских героев Игнасио Моро Дельгадо и Эчеваррия Арансабала Энрике, сражавшихся на Карельском фронте в составе ополчения.

Как рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, испанским «детям войны» было по 16-18 лет, и сражались они на карельской земле за идеалы свободы, отдав свои жизни в общей борьбе с фашизмом.

Парфенчиков напомнил, что мемориал "Испанским детям" появился по инициативе игуменьи Сяндемского Успенского женского монастыря Варвары Ивановой.

"При разборе сохранившихся в обители документов выяснилось, что среди ополченцев были испанцы, - рассказал Парфенчиков. - Восстановлением их имен и занялись монахини, ученые, общественники, сотрудники ТАСС Северо-Запад. В прошлом году были установлены каменные стелы с именами 23 испанцев, погибших на Карельском фронте в 1941 году. Сегодня этот список пополнился именами еще двоих детей войны. Право открыть памятный знак мы справедливо предоставили родственникам погибших испанцев, которые проделали огромный путь, чтобы сегодня почтить память героев".