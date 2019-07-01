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Новости. Общество
07:25, 01 Июля 2019
фото: https://www.facebook.com/apfssprus

ФОТО: Парфенчиков открыл в Карелии памятный знак испанским героям

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В поселке Сяндеба Олонецкого района открыли еще один памятный знак с именами двух испанских героев Игнасио Моро Дельгадо и Эчеваррия Арансабала Энрике, сражавшихся на Карельском фронте в составе ополчения.

Как рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, испанским «детям войны» было по 16-18 лет, и сражались они на карельской земле за идеалы свободы, отдав свои жизни в общей борьбе с фашизмом.

Парфенчиков напомнил, что мемориал "Испанским детям" появился по инициативе игуменьи Сяндемского Успенского женского монастыря Варвары Ивановой.

"При разборе сохранившихся в обители документов выяснилось, что среди ополченцев были испанцы, - рассказал Парфенчиков. - Восстановлением их имен и занялись монахини, ученые, общественники, сотрудники ТАСС Северо-Запад. В прошлом году были установлены каменные стелы с именами 23 испанцев, погибших на Карельском фронте в 1941 году. Сегодня этот список пополнился именами еще двоих детей войны. Право открыть памятный знак мы справедливо предоставили родственникам погибших испанцев, которые проделали огромный путь, чтобы сегодня почтить память героев".

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Комментарии

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zanoza
2019-07-01 11:29:24
"Детей Испании" ,сражавшихся за независимость Карелии, помнить и чтить нужно! Не мешало бы и своим воинам памятники облагородить и дороги к ним содержать в порядке!
pupsik
2019-07-01 09:52:38
А у людей в руках флаг - не испанский (баски)
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