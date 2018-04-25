ФОТО: Петрозаводчанин показал, как выглядит улица после уборки трактором

На улице Кирова в Петрозаводске, где трактор поднимал пыль и скреб отвалом, горожане могут увидеть результаты уборки.

Ранее петрозаводчанин запечатлел на видео, как трактор проводит весеннюю уборку улицы Кирова, поднимая клубы песка и пыли.

Сегодня в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожане разместили фото, на которых можно увидеть результат уборки.

"Фото сделаны именно на том месте, где пылил трактор. 24.04.2018 около 16 часов дня - это менее чем через сутки после "уборки", - написал автор снимков.