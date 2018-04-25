Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:20, 25 Апреля 2018

ФОТО: Петрозаводчанин показал, как выглядит улица после уборки трактором

По теме

"Газпром" вложит в газификацию Карелии 1,45 млрд рублей
25.04.18 15:37
Власти районов Карелии выполнят "майские указы" Путина, переведя работников из одного учреждения в другое
25.04.18 15:10
В Петрозаводске ветераны войны примут участие в автопробеге в честь Дня Победы
25.04.18 15:07
Все новости
Загрузка...

На улице Кирова в Петрозаводске, где трактор поднимал пыль и скреб отвалом, горожане могут увидеть результаты уборки.

Ранее петрозаводчанин запечатлел на видео, как трактор проводит весеннюю уборку улицы Кирова, поднимая клубы песка и пыли.

Сегодня в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожане разместили фото, на которых можно увидеть результат уборки.

"Фото сделаны именно на том месте, где пылил трактор. 24.04.2018 около 16 часов дня - это менее чем через сутки после "уборки", - написал автор снимков.

По теме

"Газпром" вложит в газификацию Карелии 1,45 млрд рублей
25.04.18 15:37
Власти районов Карелии выполнят "майские указы" Путина, переведя работников из одного учреждения в другое
25.04.18 15:10
В Петрозаводске ветераны войны примут участие в автопробеге в честь Дня Победы
25.04.18 15:07
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Попов
2018-04-25 15:03:34
Всем кому стыдно за грязный Петрозаводск? Кто не потерял еще совесть и ответственность пишем жалобы https://prokuratura.karelia.ru/internet-priemnaya/ Мерию г.Петрозаводска в отставку за позор за мусор грязь на тротуарах, за некрашеные дома в центре города, за немытые автобусы городские, ямы на дорогах в г.Петрозаводске. Мы че терпилы?
Попов
2018-04-25 15:01:56
Всем кому стыдно за грязный Петрозаводск? Кто не потерял еще совесть и ответственность пишем жалобы https://prokuratura.karelia.ru/internet-priemnaya/ Мерию г.Петрозаводска в отставку за позор за мусор грязь на тротуарах, за некрашенные дома в центре города, за немытые автобусы городские, ямы на дорогах в г.Петрозаводске. Мы че терпилы?
Попов
2018-04-25 14:48:14
Бездельницу Мирошник, Мизинкову в отставку пусть идут на...й, засрали город, где проверки МВД, сколько будет пилить государственные деньги?
кир
2018-04-25 14:39:38
Страна абсурда и беззубой власти. Дворники способны за неделю убрать улицы в ручном режиме, если заставить работать целый день по полной программе. Не можете? Уходите в отставку.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2018, 09:18
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
18.04.2018, 15:16
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
20.04.2018, 09:33
Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото
24.04.2018, 13:53
Девлет Алиханов выиграл процесс в Европейском суде по правам человека
23.04.2018, 11:16
Что происходит с дорогами Петрозаводска?

Аналитика

24.04.2018 13:27
Тема недели
Алиханов выиграл суд по правам человека 2
Европейский суд встал на сторону Девлета Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его за решеткой на протяжении трех лет.
"Дело о мерседесах" и мини-рынки 1
24.04.2018 10:40
Что происходит с дорогами Петрозаводска? 11
23.04.2018 11:16
АО "Пряжинское": хроника разорения 4
19.04.2018 13:51
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
18.04.2018 15:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:55
Личное мнение
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы
Месяц назад исполнилось 15 лет одному из самых популярных и активных спортивных коллективов Петрозаводска, лыжному клубу "Зимние фонтаны".
Футбол как политика 2
23.04.2018 10:18
Техосмотр – проверка на совесть 1
23.04.2018 10:00
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 9
19.04.2018 08:52
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»