ФОТО: Под тяжестью снега рухнула крыша библиотеки в поселке Карелии

В деревне Ууксу Питкярантского района Карелии в библиотеке обрушилась крыша.

Как сообщается в паблике "новая Ладога", 20 февраля, не выдержав обильного снегопада, провалилась многострадальная крыша библиотеки в деревне Ууксу.

Местные жители говорят, что это здание бывшей столовой, когда-то принадлежавшее геологической партии, уже несколько лет назад было признано непригодным для использования. В самой библиотеке было очень даже уютненько, только холодно из-за изношенности здания.

"Благодаря быстрым действиям библиотекаря Светланы Субцельной и активной помощи местных жителей в считанные часы удалось спасти книжный фонд библиотеки. Более 4 тысяч экземпляров книг перенесли в здание бывшей конторы геологопартии. В самое ближайшее время книги будут перевезены в библиотеку Питкяранты", - написали активисты в паблике.

Дальнейшая судьба библиотеки пока не определена, но местные жители предполагают, что она будет закрыта, так как никакой альтернативы нет.