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Новости. Общество
19:40, 03 Июня 2019

ФОТО: Пугачева и Галкин заканчивают строительство особняка на Кипре

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Два года назад знаменитые супруги стали обладателями кипрских паспортов, а вместе с ними и европейского гражданства.

Получили его Алла Борисовна и Максим по упрощенной схеме, купив на острове участок под дом. Позднее семейство было снова замечено в аэропорту Кипра уже вместе с детьми – пара прилетала, чтобы утрясти все вопросы с необходимыми бумагами для Лизы и Гарри, пишет StarHit.

"Сделали они все достаточно вовремя, – рассказали в агентстве Cyprus Butterfly, которое занималось оформлением документов. – Вложили €2,3 млн, а теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась на €350 тысяч".


По кипрской традиции дом построен из белого камня // Фото: cyprusbutterfly.com

Сейчас Пугачева и Галкин заканчивают строительство огромного трехэтажного коттеджа площадью 600 кв м на побережье Средиземного моря в Лимасоле.


Фото: cyprusbutterfly.com

"Сдать его планируют в июле этого года, – продолжают сотрудники компании. – Супруги иногда приезжают, контролируют процесс. Но чаще бывает Галкин: у юмориста на Кипре периодически проходят концерты. Последнее выступление состоялось буквально два месяца назад, именно в Лимасоле. Дом строится по макетам дизайнера звездной четы, но у нас тут свои требования к высоте, количеству этажей, цвету крыши и окон, причем во всех районах разные. Поэтому второго такого замка, как в Подмосковье, не получится. Хотя некоторые элементы повторяются – башенки, например. В августе Максим должен приехать принимать работу, а также обсудить дизайн внутренних помещений, которых там огромное количество".


Фото: cyprusbutterfly.com

Уже известно, что в особняке будут открытый бассейн, терраса, сауна, комната-кинотеатр и шикарный большой камин, который согреет, если семья решит прилететь в несезон.

Правда, местные жители, несмотря на размах стройки, полагают, что жилье на курорте артисты приобрели только ради того, чтобы беспрепятственно обосноваться где-то в Европе. Ведь имея гражданство Кипра, а значит, и Евросоюза, все члены клана Примадонны могут в любой момент поехать пожить год, два или вообще остаться навсегда в одной из 48 стран мира, а также путешествовать без виз более чем в 167 государств, в том числе Великобританию и Австралию.


Фото: cyprusbutterfly.com

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