ФОТО: Речку в поселке Карелии завалили мусором

В Надвоицах речку засыпали мусором.

В редакцию "Столицы на Онего" житель поселка Надвоицы Сегежского района прислал фото, на которых запечатлел заваленную мусором реку.

"Поселок Надвоицы, улица приозерная. Речка течет через весь поселовк", - написал автор фото в комментарии.