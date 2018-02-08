ФОТО: Скалли из "Секретных материалов" снялась голой для зоозащитников

Американская актриса Джиллиан Андерсон опубликовала в Instagram свою обнаженную фотографию, сделанную для акции PETA по защите пушных зверей.

Снимок подписан лозунгом "Я лучше буду ходить голой, чем носить мех".

Для фотосессии 49-летняя актриса надела на голову ободок с кошачьими ушами.

"Я почувствовала раскрепощение, используя свое тело для важного заявления. Люди обычно отворачиваются от рекламы против меха, которая изображает забитых животных, а "голая" кампания PETA всегда привлекает их внимание, и я горжусь тем, что поучаствовала в ней", — призналась Андерсон журналу People.

В январе актриса объявила, что больше не вернется к роли агента Даны Скалли в сериале "Секретные материалы", передает "Лента.ру".