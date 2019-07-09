ФОТО: Трещины пошли по зданию министерства экономического развития в Карелии

Очевидцы обнаружили, что лепнина на здании Минэка в центре Петрозаводска начала разрушаться.

Трещины по лепнине пошли на верхнем этаже здания министерства экономического развития и промышленности на пересечении улицы Андропова и проспекта Карла Маркса. Об этом сообщает паблик Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.