ФОТО: В Карелии уничтожен снаряд времен Великой отечественной войны

Сотрудники ОМОН уничтожили финскую противотанковую мину.

Ранним утром 18 мая в дежурную часть Отдела Росгвардии по Республике Карелия поступила информация о том, что в Северном Приладожье в Питкярантском районе около озера Ниетьярви в лесном массиве поисковым отрядом обнаружен снаряд. Об этом сообщает паблик "Отдел Росгвардии по Республике Карелия" в соцсети "Вконтакте"

С целью обследования в указанное место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.

При осмотре было установлено, что найденный поисковиками предмет является финской противотанковой миной M-39 (F-2), предположительно, времён Великой Отечественной войны.

Сотрудниками спецподразделения находка была вывезена за пределы населённых пунктов на безопасное расстояние от людей и уничтожена.

В окрестностях озера Ниетьярви находилась наиболее сильно укреплённая финская оборонительная линия (Линия «У») против наступающих советских войск. С 15 по17 июля 1944 года в ходе Свирско-Петрозаводской операции в указанном месте проходили ожесточённые бои между финскими и советскими вооружёнными силами (Битва при Ниет-Ярви), сообщают в Росгвардии.