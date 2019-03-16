ФОТО: В Петрозаводске контейнеры для раздельного сбора мусора переполнены

Жители Древлянки интересуются, когда будут вывозить раздельно собранный мусор.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился житель дома на бульваре Интернационалистов и сообщил, что недавно у них установили контейнеры для раздельного сбора мусора и люди ими активно пользуются.



фото Столицы на Онего

"Только, вот беда, контейнер для бумаги уже давно стоит переполненный, его никто не вывозит, - сказал житель Древлянки, - обычные машины для сбора мусора освобождают только стандартные баки, а эти не трогают".



фото Столицы на Онего

Горожанин интересуется, кто и когда будет вывозить собранный отдельно мусор.