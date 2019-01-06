ФОТО: В Петрозаводске любители зимней рыбалки, рискуя жизнью, вышли на тонкий лед Онего

Любители зимней рыбалки вышли на еще не закрытое льдом Онежское озеро в районе микрорайона Ключевая.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел, как в районе Ключевой рыбаки ловят рыбу у самой кромки льда.

"Рыбаки на Онего в районе Ключевой. Вода еще открыта, - написал автор фото, - но это нисколько не пугает рыбаков. Экстрим - это прекрасно! Но неужели стоимость рыбы и радость от улова затмевает собой разумную составляющую?"