ФОТО: В Петрозаводске снесли заброшенный мясной ларек

Заброшенный ларек на улице Московской демонтирован в рамках программы "Безопасный Петрозаводск".

Заброшенный ларек, затруднявший видимость проезжей части и пешеходного перехода на перекрестке ул. Московская – пр. Октябрьский, демонтирован, сообщает паблик "Безопасный Петрозаводск".

В январе этого года жильцы дома № 9 по ул. Московская требовали убрать нестационарный объект, ограничивающий обзор на перекрестке.

Владельцу павильона – мясоперерабатывающему предприятию – ранее было выдано предписание о необходимости демонтажа данного объекта, однако в установленные сроки ларек снесен не был.

По просьбе граждан неиспользуемый торговый объект убран городской администрацией, в дальнейшем затраты на производство демонтажных работ будут взысканы с организации в судебном порядке.