Администрация Петрозаводска вынесла последнее предупреждение хозяину незаконной постройки

Администрация города требует демонтажа незаконной постройки.

Администрация Петрозаводска обратилась к владельцу незаконно установленного нестационарного объекта с требованием его демонтажа.

Как сообщается, объект расположен в районе дома № 6 по улице Антонова. Владельцу конструкции направлено уведомление о необходимости добровольно освободить земельный участок и демонтировать объект до 10 ноября 2024 года.

Данное требование основано на пункте 6 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводска, утвержденного Постановлением Администрации от 25 апреля 2011 года № 1417.

Как отметили в администрации, в случае неисполнения предписания, демонтаж объекта будет осуществлен принудительно силами муниципальных служб.