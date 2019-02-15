ФОТО: В Питкяранте обрушилась крыша у школы

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В Карелии в Питкярантской средней школе №2 обрушилась крыша, сообщили жители.
Здание школы расположено в Питкяранте на улице Победы.
По словам очевидцев, крыша рухнула под тяжестью снега на этой неделе. Дыра в кровле до сих пор не заделана. В известность был поставлен глава Питкярантского района Дмитрий Трошин, который сообщил об этом подрядчику. Когда будет залатана кровля, до сих пор неизвестно.
Крышу в школе №2 должны были отремонтировать еще к 1 сентября 2018 года. Однако фактически ремонт закончился гораздо позже.
Комментарием местных властей "Столица на Онего" пока не располагает.
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