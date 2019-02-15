ФОТО: В Питкяранте обрушилась крыша у школы

В Карелии в Питкярантской средней школе №2 обрушилась крыша, сообщили жители.

Здание школы расположено в Питкяранте на улице Победы.

По словам очевидцев, крыша рухнула под тяжестью снега на этой неделе. Дыра в кровле до сих пор не заделана. В известность был поставлен глава Питкярантского района Дмитрий Трошин, который сообщил об этом подрядчику. Когда будет залатана кровля, до сих пор неизвестно.

Крышу в школе №2 должны были отремонтировать еще к 1 сентября 2018 года. Однако фактически ремонт закончился гораздо позже.

Комментарием местных властей "Столица на Онего" пока не располагает.