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Новости. Общество
19:40, 27 Августа 2018

ФОТО: В Сети обсуждают предполагаемую любовницу Леонида Агутина

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Леонида Агутина заподозрили в романе с молодой певицей Элиной Чагой.

Как отмечает портал Lady, недавно в соцсетях появились слухи о проблемах в браке 49-летней Анжелики Варум и 50-летнего Леонида Агутина. Такие предположения выдвигались на основе опубликованного стихотворения певицы, которое она посвятила теме расставания с любимым. Накануне же к этим догадкам добавилась информация о том, что у Агутина якобы роман с молодой артисткой.

В Сети вычислили, что вероятной любовницей Леонида является Элина Чага. Певица познакомилась с артистом на съемках шоу "Голос", Агутин увидел в ней большой потенциал и взял под свою опеку. Девушка покорила музыканта при первой встрече: еще на этапе отборочных прослушиваний артист обратил свое внимание на эффектную брюнетку, а после завершения телешоу он продолжил сотрудничество с ней.


фото: www.instagram.com/elinachaga

Пользователи соцсетей считают, что между Леонидом и Элиной не только деловые отношения. В комментариях к снимкам в микроблоге Чаги появились вопросы о том, действительно ли у нее роман с женатым певцом: "Говорят, вы увели Агутина из семьи, это правда?" Но Элина пока что игнорирует сообщения пользователей и не отвечает на вопросы о характере отношений с Агутиным.

Слухи о романе Леонида и молодой певицы в Сети распространил анонимный источник, сообщивший, что они якобы не скрывают своих чувств на публике. По данным инсайдера, во время празднования 50-летнего юбилея артиста в столичном ресторане, Леонид, дождавшись, когда его жена Анжелика уедет домой, начал открыто проявлять интерес к Элине. Пара, как сообщается, флиртовала, совершенно не стесняясь присутствия окружающих.

По информации издания "7 дней", сам Агутин пришел в ярость из-за обсуждения его развода с женой.

"Стоило одному придурку выложить фотки пятилетней давности и желтые слухи того же возраста и народ с удовольствием откликнулся. Как же вы любите всё это, за уши не оттащишь. И главное не остановить. Стоит только вброс сделать и всё, как с цепи сорвались. Всё хорошо у нас с женой. Живём душа в душу. У Элины Чаги тоже своя личная жизнь, насколько я знаю!" — прокомментировал слухи Агутин.

Представитель Леонида также опроверг, что у музыканта есть другая женщина. А вот Анжелика, жена певца, почему-то прямо отрицать роман любимого на стороне не стала, отмечет издание. В комментариях к грустному стихотворению о расставании с любимым Анжелика на вопрос поклонников о том, что случилось, ответила: "Жизнь..." А чуть позже на рекомендацию фанатов посмотреть фильм "Бассейн", чтобы понять, почему мужчины уходят к другим женщинам, Варум отреагировала следующим образом: "Мне жаль, если на Вас я произвожу впечатление человека, который чего-то не понимает!"

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