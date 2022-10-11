Новые налоговые льготы для бизнеса начнут действовать с 1 января в Карелии

С 1 января 2023 года вступят в силу изменения в законодательстве Карелии о новых налоговых льготах для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.

Изменения предусматривают продление до 31 декабря 2024 года налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Они получат возможность не платить налоги по упрощённой и патентной системам налогообложения в течение двух налоговых периодов.

Кроме того, расширен перечень видов деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий, для которых установлены минимальные ставки налога по упрощенной системе налогообложения (УСН).



Продлены меры поддержки для некоторых категорий организаций и индивидуальных предпринимателей, перешедших с ЕНВД на УСН. Для них в 2023 году налог по УСН составит 3%, если объектом налогообложения являются доходы, и 8%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.



Такие же ставки налога по УСН установлены для резидентов индустриальных и промышленных технопарков.



Кроме того, расширены возможности применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. С 1 января 2023 года им смогут воспользоваться две новые категории налогоплательщиков: компании в сфере телекоммуникаций и организации, которые участвуют в национальном проекте «Производительность труда».



Также в целях ослабления налоговой нагрузки расширен перечень видов предпринимательской деятельности, для которых разрешено применение патентной системы налогообложения.