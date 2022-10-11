В Индонезии можно будет сесть в тюрьму за секс вне брака

Парламент Индонезии ввел уголовную ответственность за секс вне брака.

Уголовную ответственность за секс вне брака ввел парламент Индонезии, пишет Интерфакс. При этом речь идет как о добрачном соитии, так и об адюльтере.



Нарушителям запрета будет грозить до года тюрьмы. Это единогласно принятые поправки в Уголовный кодекс страны.



Изменения в равной степени коснутся и граждан страны, и иностранцев. Пакет поправок теперь должен подписать президент Джоко Видодо. Обновленный Уголовный кодекс вступит в силу через три года после этого.

В частности, одобренные поправки запрещают сожительство и секс без брака. Уголовное преследование за нарушение запрета наступает, если на прелюбодеяние в полицию пожалуется кто-то из супругов, родители или дети нарушителя.

Поправку о незаконности однополого секса в Уголовный кодекс не включили. Также УК запрещает контрацепцию. Уголовная ответственность за аборты в нем сохраняется, но делаются исключения для ситуаций, когда беременность угрожает жизни матери, или когда беременность стала результатом изнасилования.

Кроме того, в УК вводится запрет на пропаганду атеизма. До сих пор кодекс этой страны запрещал только сам атеизм и отказ от религии. В стране по закону признаны ислам, протестантизм, католичество, индуизм, буддизм и конфуцианство. За богохульство можно получить пять лет тюрьмы, а за связи с прокоммунистическими организациями — до десяти лет.