За пьяное вождение жителя Карелии наказали принудительными работами и лишили прав на 5 лет

Житель Олонецкого района систематически садился за руль пьяным.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии, надзорное ведомство направило в Олонецкий районный суд доказательства в отношении местного жителя, который управлял машиной в пьяном виде.

Суд признал мужчину виновным. Он уже имел судимость за аналогичное преступление.

Установлено, что фигурант, будучи осужденным в 2022 году за нетрезвое вождение и лишенным водительских прав, в мае текущего года вновь сел за руль автомобиля, принадлежащего его сожительнице, и был остановлен сотрудниками полиции на автодороге в Олонецком районе, а затем отстранен от управления транспортным средством.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 15% заработка в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 5 лет.