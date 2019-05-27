ФОТО: В Центре Петрозаводска развернулась стихийная торговля

Торговля носками и фруктами прямо с лотков идет на проспекте Ленина.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел, как в воскресенье днем на проспекте Ленина, у дома №26 (бывший 119-й магазин) развернулась стихийная торговля.

"Торгуют носками и штанами на центральной улице, - написал неравнодушный горожанин, - приставили лотки к стене дома, разложили фрукты и одежду – и торгуют, машины прямо на тротуар заезжают, разгружаются. И это, несмотря на то, что каждый год их гоняют".