ФОТО: Ведущая передачи о путешествиях француженка Сесиль Плеже работала в заповеднике "Кивач"

На днях съемочная группа программы "Сесиль в стране чудес" телеканала "Моя планета" приехала в Карелию и поработала в заповеднике "Кивач".

Француженку Сесиль Плеже многое связывает с Россией — от места рождения до нежной сердечной привязанности. Проект "Сесиль в стране чудес" — это занимательный сериал о загадочной русской душе.

Сесиль путешествует по самым разным регионам нашей большой страны и в юмористической форме развенчивает сложившиеся в мире стереотипы и мифы о России.

В этом сезоне съемочная группа побывала в Сочи, в Крыму, в Калининграде, в Калмыкии. Сейчас съемки ведутся в Карелии, сообщается в паблике заповедника "Кивач".

В нашей республике, в том числе и в заповеднике "Кивач", Сесиль ищет ответы на вопросы: "Действительно ли Карелия – сказочная? Есть ли здесь сказка, где она спрятана, и почему так говорят".

Премьера программы "Сесиль в стране чудес" выйдет на канале "Моя Планета" осенью.