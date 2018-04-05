13:17, 05 Апреля 2018
ФОТО: Водители Карелии жалуются на ужасное состояние участка федеральной трассы
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На участке трассы "А-121" машины не держатся на дороге из-за гололеда.
Водители опубликовали в группе Лахденпохьи ВКонтакте снимки дорожного происшествия с Запада Карелии: фура не удержалась на дорожном полотне, на дороге был страшный гололед. По словам очевидцев, дорожные службы не торопились привести участок федеральной трассы в Лахденпохском районе в надлежащее состояние.
"Сегодня утром, 5 апреля, на 203 км автодороги Сортавала - Санкт Петербург за Ихала. Дорога была в ужасном состоянии. Голый лед. Дорожники приняли меры спустя 5 часов", - отметили очевидцы.
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