ФОТО: Водители Карелии жалуются на ужасное состояние участка федеральной трассы

На участке трассы "А-121" машины не держатся на дороге из-за гололеда.

Водители опубликовали в группе Лахденпохьи ВКонтакте снимки дорожного происшествия с Запада Карелии: фура не удержалась на дорожном полотне, на дороге был страшный гололед. По словам очевидцев, дорожные службы не торопились привести участок федеральной трассы в Лахденпохском районе в надлежащее состояние.

"Сегодня утром, 5 апреля, на 203 км автодороги Сортавала - Санкт Петербург за Ихала. Дорога была в ужасном состоянии. Голый лед. Дорожники приняли меры спустя 5 часов", - отметили очевидцы.