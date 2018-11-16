ФОТО: Волочкова надела хиджаб

Балерина призналась, что теперь чеченка. Фото Волочкова выложила в Instagram.

Анастасия Волочкова не перестает удивлять поклонников, пишет StarHit. Неделю назад она сообщила, что сменила национальность – отныне балерина считает себя чеченкой. Тогда многие посчитали, что Анастасия собирается сменить вероисповедание не прихоти ради, а из-за нового мужчины.



Instagram

На днях балерина опубликовала в Сети фото в белом хиджабе. На снимке Волочкова предстала довольно-таки смиренной женщиной. В ее руках красовался букет из белых роз. Образ балерины напоминал свадебный, поэтому многие решили, что в скором времени Анастасия попрощается со статусом свободной женщины.