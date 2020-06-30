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ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт во Владикавказе (ВИДЕО)

Новости. Криминал
19:40, 30 Июня 2020
фото: © кадр из видео
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По информации ФСБ, задержанный 1990 года рождения готовил взрыв бомбы у административного здания.

После атаки мужчина планировал уехать на Ближний Восток воевать за террористическую организацию, запрещенную в России, пишет РБК.

У мужчины оперативники обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства, а также переписку с боевиками.

Власти возбудили уголовное дело по статье "участие в деятельности террористической организации". Решается вопрос о дополнительном возбуждении уголовного дела по статье "покушение на террористический акт".

ФСБ опубликовала видео задержания. На записи видно, что мужчину задержали на автомобильной дороге. 

© ЦОС ФСБ/ТАСС

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