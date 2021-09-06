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Галина Ширшина призвала голосовать за «Яблоко»

Новости. Общество
16:37, 07 Сентября 2021

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Бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина обратилась к жителям Карелии с призывом голосовать за партию «Яблоко»

— Дорогие земляки! Я, Галина Ширшина, призываю вас поддержать партию «Яблоко» на выборах в Законодательное Собрание. В 2013 году, накануне выборов мэра Петрозаводска, я обязалась исполнить «яблочную» программу развития, и вы меня тогда поддержали. После этого было много сделано.

Вы помните, что уже в 2013 году в Петрозаводске была отменена дорогостоящая и не нужная населению инаугурация мэра и были введены еженедельные видеотчеты главы города перед населением. Стоимость проезда в троллейбусе была снижена больше чем в полтора раза — до 10 рублей. Частные перевозчики были вынуждены также снизить стоимость проезда в автобусах до 15 рублей. Мы отменили «золотые парашюты» для чиновников мэрии и очистили город от незаконной рекламы. Я лично наложила вето на решение депутатов Петросовета об отмене прямых, всенародных выборов мэра столицы.

Два года, до тех пор, пока лидеры «Единой России» Худилайнен и Боднарчук не отстранили меня от должности, наша команда честно работала на благо жителей Петрозаводска.

Я уверена, что сегодня команда партии «Яблоко» будет честно, эффективно и профессионально отстаивать интересы жителей Карелии. Голосуйте за «Яблоко»!

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Редакция ПТЗ», 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 11, пом. 16, офис 517А, ИНН 1001350271
Заказчик: Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия „Яблоко“» в Республике Карелия. Размещение оплачено из средств избирательного фонда со специального избирательного счёта Регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия „Яблоко“» в Республике Карелия при проведении выборов по единому списку кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва.

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