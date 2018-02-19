Гарик Харламов и Максим Галкин поругались из-за шоу на Первом канале

Резидент Comedy Club Гарик Харламов обрушился с критикой на новое шоу Максима Галкина "Звезды под гипнозом".

Об этом пишет Cosmo.

"Я не знаю, каким образом там оказался Максим Галкин и все участники и как так вышло, что подобный продукт вообще появился на экранах? Человек щёлкнул пальцами и мгновенно ввел пять человек, включая Глызина, в глубочайший гипноз заставляя всех показывать человека-паука, а спустя 40 минут никто из них якобы ничего не помнил. Я все понимаю, эфир,развлекалово и т. д., но это уже просто издевательство над здравым смыслом. Что дальше? Передача "Звезды под кайфом"?" - написал Гарик в личном блоге (авторские орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Пост набрал массу комментариев, а Иосиф Пригожин и Юлия Ковальчук поставили Харламову "лайки", выразив таким образом солидарность с юмористом.

Максим Галкин не стал оставаться в стороне и дал комментарий порталу Super.ru:

"Я польщен вниманием Гарика, я никак не хотел своей новой программой задеть его тонкую душевную организацию и занизить перед ним как телезрителем ту высокую планку, к которой он привык на своих телепередачах. Но я могу заверить, что мы не вводим зрителей в заблуждение и показываем настоящий гипноз. Мы были готовы, что шоу вызовет споры, потому что многие моменты выглядят действительно невероятными, но, представьте себе, чудо бывает чудом, а не постановкой".

Харламов в Instagram поспешил ответить на этот комментарий Галкина:

"Дело не в канале,а в продукте. Я высказал свое мнение об увиденном и, судя по 5000 комментариев под моим постом, мое мнение не уникально. Я желаю вам всех благ и всего самого хорошего. Вы прекрасный артист, а шоу нет!"