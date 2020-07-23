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Герои карело-финского эпоса "Калевала" теперь оберегают жителей Древлянки

Новости. Общество
11:30, 24 Июля 2020
фото: © ОРЭС
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В Петрозаводске воплощается в жизнь яркий проект ОРЭС, в рамках которого на городских трансформаторных подстанциях появляются красочные изображения в современном стиле граффити, раскрывающие самобытный характер нашей республики.

Стены одного из таких сооружений напротив Сигмы в микрорайоне Древлянка теперь украшают герои из эпоса "Калевала" и духи из национальных карельских рун.



 На серых стенах трансформаторной подстанции напротив гипермаркета "Сигма" "ожили" герои национальных рун и карело-финского эпоса "Калевала". Так, один из самых многочисленных микрорайонов Петрозаводска – Древлянку – теперь охраняет древний великан, хозяин карельских лесов Випунен и его дочери - Мары дня и ночи. А на одной из стен здания изображен кузнец Илмаринен, собирающийся раздобыть мельницу Сампо.

Тема духов водоемов и лесов здесь очень уместна, ведь микрорайон расположен между двумя реками – Лососинкой и Неглинкой и почти со всех сторон окружен лесом. Кроме того, Республика Карелия по всей России и далеко за ее пределами славится своими удивительными природными богатствами – глубокими озерами, быстрыми реками и зелеными лесами. Предприятию хотелось связать историю нашего прекрасного края и современность воедино, поэтому выбрали такой путь – изображение эпоса "Калевала" в популярном стиле граффити.



 Этим летом в рамках мероприятия будут раскрашены четыре трансформаторные будки, находящиеся в разных микрорайонах Петрозаводска. Темы рисунков разные, однако все они отражают самобытный национальный характер республики. Оживить серый цвет сооружений с помощью красочных рисунков было решено группой компаний ОРЭС в честь 100-летнего юбилея Республики Карелия.

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