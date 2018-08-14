ГИБДД разыскивает водителя желтого кабриолета, нарушившего правила движения в Петрозаводске

Госавтоинспекция столицы Карелии просит помощи в установлении личности водителя желтого кабриолета.

По данным ведомства, 9 августа в 17.22 на перекрестке пр. Александра Невского и ул. Правды, водитель желтого кабриолета, допустил нарушения правил дорожного движения РФ.

Всех, кто располагает информацией позволяющей идентифицировать автомобиль, установить личность водителя или обладает информацией о месте нахождения данного автомобиля, просим позвонить по телефонам: 715-900, 78-44-44 (дежурная часть ГИБДД).