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ГИБДД сможет аннулировать результаты техосмотра

Новости. Общество
22:00, 12 Февраля 2020
фото: © Елена Пальм/ТАСС
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Минтранс РФ предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра.

Сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по итогам технического осмотра, пишет издание "РИА Новости".

Это станет возможно, если ТО проводился с нарушениями либо не проводился совсем.

При аннулировании инспектор должен будет проинформировать об этом страховую компанию и принять решение о привлечении оператора к ответственности.

Инициатива вступит в силу 8 июня одновременно с новым законом о техосмотре.

Изменения позволят исключить возможность незаконной покупки диагностической карты.

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