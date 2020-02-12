ГИБДД сможет аннулировать результаты техосмотра

Минтранс РФ предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра.

Сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по итогам технического осмотра, пишет издание "РИА Новости".



Это станет возможно, если ТО проводился с нарушениями либо не проводился совсем.



При аннулировании инспектор должен будет проинформировать об этом страховую компанию и принять решение о привлечении оператора к ответственности.



Инициатива вступит в силу 8 июня одновременно с новым законом о техосмотре.



Изменения позволят исключить возможность незаконной покупки диагностической карты.