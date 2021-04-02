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ГИБДД сообщила о рекордах скорости, поставленных нарушителями ПДД Карелии

Новости. Общество
09:01, 03 Апреля 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте
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Госавтоинспекция Карелии составила "рейтинг" нарушителей скоростного режима, задержанных за последние дни на дорогах республики.

На первом месте - 28-летний житель Мурманска, который в Лоухском районе управлял автомобилем "Тойота" с превышением скорости на 76 км/ч. Скорость его автомобиля составила 146 км/ч при максимально разрешенной 70 км/ч (в зоне действия знака "Ограничение максимальной скорости" ) .

Ему может грозить крупный штраф или лишение водительского удостоверения.

Второе место "завоевал" 43-летний житель Санкт-Петербурга - на трассе в Кондопожском районе он на своем "Мерседесе" ехал со скоростью 154 км/час. Превышение составило 36 км/час.

Нарушитель так же привлечен к административной ответственности.

С начала года на дорогах республики зафиксировано 47850 нарушений скоростного режима, в том числе 45944 с использованием камер автоматической фиксации административных правонарушений.

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