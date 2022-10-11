Гигантские разломы на дне Ладоги обнаружили ученые Карелии

По мнению специалистов, из стометровых разломов на поверхность могут поступать опасные вещества, например, ртуть.

Гидрологи Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра обнаружили почти вертикальные 100-метровые разломы на дне Ладожского озера. Их характер и возраст могут свидетельствовать о том, что в течение последних 12 тысяч лет в озере происходили мощные землетрясения, пишут «Аргументы недели».



Разломы нашли в северной части водоема во время экспедиций на исследовательских судах Карельского научного центра Р. Н. Исследователи отмечают, что рельеф дна характерен для мест, пострадавших от мощных землетрясений. По находкам видно, что на них не повлиял ледник, который «прошел» по этой территории около 12 тысяч лет назад. Это означает, что разломы появились в современную геологическую эпоху и могут быть активными.

«Например, через такие трещины из внутренних слоев Земли на поверхность могут поступать различные опасные вещества, например, ртуть», — предположили ученые.