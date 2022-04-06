Гимнаст из Карелии стал победителем Чемпионата России

Воспитанник СШОР № 1 Петрозаводска Виктор Калюжин стал победителем Чемпионата России в составе сборной Центрального федерального округа.

Как рассказали на паблике «Петрозаводск спортивный», сборная Команда Центрального федерального округа стала победителем командного первенства на Чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани.

Среди победителей был и Виктор Калюжин — воспитанник отделения спортивной гимнастики СШОР № 1 Петрозаводска. Спортсмен из Карелии выступает в составе сборной страны.

По итогам квалификаций Виктор Калюжин выступит в финале многоборья, в вольных упражнениях, упражнениях на кольцах и брусьях.

Еще один гимнаст из Петрозаводска, мастер спорта России международного класса Григорий Климентьев квалифицировался в финал на кольцах.