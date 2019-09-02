Гимнастка из Петрозаводска завоевала второе "золото" за месяц

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В составе сборной России спортсменка заняла первое место в многоборье, пишет мэрия Петрозаводска.
С 30 августа по 1 сентября в Казани проходил очередной этап Кубка вызова по художественной гимнастике. Петрозаводчанка Анастасия Максимова в составе сборной России в групповых упражнениях вновь завоевала золотую медаль в многоборье. 18 августа на минском этапе соревнований девушки также заняли первое место в этой категории.
Вновь российские гимнастки обошли соперниц из Болгарии и Италии, которые заняли второе и третье место соответственно. В состав сборной на этом турнире входили Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Евгения Леванова и Анжелика Стубайло.
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