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Глава администрации района в Карелии об остановке очистных: "Пока нам удалось не допустить режима ЧС"

Новости. Общество
16:00, 16 Августа 2020
фото: ОНФ в Карелии
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Глава администрации Суоярвского района Роман Петров признался, что решить вопросы с сетями в городе быстро не получится.

В минувший вторник в Суоярви был введен режим повышенной готовности из-за остановки канализационных очистных сооружений. Он длился всего пять часов, но у местных властей нет никаких иллюзий – ситуация с остановкой КОСов может повториться в любой момент. Уже много лет Суоярви, по улицам которого периодически бегут зловонные реки, находится в заложниках у частников. Все сети водоснабжения и водоотведения с канализационными насосными станциями и очистными сооружениями принадлежат отнюдь не муниципалитету. Не администрация устанавливает правила, как организациям работать, а компании диктуют условия, как всему городу жить.

"Все органы в курсе того, что происходит в Суоярви. В пятницу, 7 августа, мы написали и в прокуратуру, и в полицию, и в ФСБ, чтобы занимались этим вопросом. Мы сообщили об остановке очистных в правительство республики. Пока нам удалось справиться и не допустить режима ЧС. Что будет дальше, посмотрим. Но рычагов влияния на собственников сетей у муниципалитета нет", - признался Роман Петров.

"То есть вы бессильны? И ничего не сможете предпринять, чтобы не допустить серьезных аварий, грозящих Суоярви экологической катастрофой?" – поинтересовалась "Столица на Онего" у Романа Петрова.

"Мы разрабатываем проектно-сметную документацию по строительству канализационных очистных сооружений, наружных сетей водоотведения и канализационных насосных станций. Правительство республики нам помогло, выделив на это средства.  До конца года или в начале следующего документация будет сделана. После чего будем участвовать в различных программах по строительству этих сетей и сооружений", - ответил глава администрации Суоярвского района.

Подробнее читайте в материале "Суоярви в режиме постоянной готовности".

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