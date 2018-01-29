Глава Карелии Артур Парфенчиков отчитался об отстреле очередной стаи волков

Нынешнее поколение волков унаследовало меньший страх перед человеком, считает руководитель республики.

Как рассказал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, в республике продолжается работа по сокращению численности волков. По его словам, накануне охотникам в Кондопожском районе удалось ликвидировать стаю из пяти хищников. Руководитель Карелии напомнил, что две предыдущие попытки флажковой охоты на стаи волков в Беломорском и Пряжинском районах закончились неудачно. Но, как считает Парфенчиков, мастерство волчатников растёт.

Глава Карелии напомнил, что отстрел волков ведется с учетом обращений жителей. Сообщить о хищниках можно по стационарному телефону прямой линии лесной охраны Карелии: 8 (8 142) -55-55-80, а также по мобильному номеру +7 921 0143520, если необходимо принимать экстренные меры.

Кроме этого, Парфенчиков высказал свое мнение, почему волки в Карелии перестали бояться людей и терроризируют деревни:

"Я, конечно, не претендую на право давать экспертное мнение. Но из той специальной литературы, которую я читал ещё в 80-е годы, в Карелии в 60-е и 70-е произошло много скрещиваний волка и собаки. Численность волка тогда была минимальна. Осматривая убитых сегодня волков, действительно замечаешь цветовые подпалины нехарактерные для чистого волка. Можно предполагать, что от собаки нынешнее поколение волков унаследовало меньший страх перед человеком".