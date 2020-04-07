Глава Карелии: "Если молодой парень что-то в кузнице кует, какой там коронавирус?"

Губернатор рассказал, кто может рассчитывать на снижение ограничений на производственную деятельность в условиях эпидемической угрозы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков допустил возможность снижения ограничений на производственную деятельность в тех населенных пунктах республики, где нет серьезной угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом губернатор заявил на совещании по вопросам поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции, которое состоялось 7 апреля в режиме видеоконференции и транслировалось в социальных сетях. По словам Парфенчикова, ограничения предполагается снижать в индивидуальном порядке для тех предприятий, деятельность которых не связана с непосредственным оказанием услуг населению и нет личных контактов.

"Если мы видим в каком-то районе работает молодой парень, что-то там в кузнице кует, что-то делает, сидит в этой кузнице один, какой там коронавирус? От чего он заразится? От печки что ли кузнечной? Или там что-то он из бетона льет один с помощником. Ну, наверное, здесь можно пойти по пути, даже если мы примем решение, что эта территория пока не готова к полному снятию ограничений, но это производство мы можем разрешить. Учитывая его специфику, там никаких реальных условий для заражения нет. Он из дома пришел, поработал, домой ушел и фактически ни с кем не общается", – сказал губернатор.

Как было отмечено на совещании, в республиканское министерство экономического развития и промышленности поступило более 8 тысяч заявлений на возобновление производственной деятельности, которая была прекращена по распоряжению главы Карелии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время министерство одобрило всего около 3,8 тысячи таких заявлений.