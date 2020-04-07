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Глава Карелии: "Если молодой парень что-то в кузнице кует, какой там коронавирус?"

Новости. Экономика
17:09, 07 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Губернатор рассказал, кто может рассчитывать на снижение ограничений на производственную деятельность в условиях эпидемической угрозы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков допустил возможность снижения ограничений на производственную деятельность в тех населенных пунктах республики, где нет серьезной угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом губернатор заявил на совещании по вопросам поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции, которое состоялось 7 апреля в режиме видеоконференции и транслировалось в социальных сетях. По словам Парфенчикова, ограничения предполагается снижать в индивидуальном порядке для тех предприятий, деятельность которых не связана с непосредственным оказанием услуг населению и нет личных контактов.

"Если мы видим в каком-то районе работает молодой парень, что-то там в кузнице кует, что-то делает, сидит в этой кузнице один, какой там коронавирус? От чего он заразится? От печки что ли кузнечной? Или там что-то он из бетона льет один с помощником. Ну, наверное, здесь можно пойти по пути, даже если мы примем решение, что эта территория пока не готова к полному снятию ограничений, но это производство мы можем разрешить. Учитывая его специфику, там никаких реальных условий для заражения нет. Он из дома пришел, поработал, домой ушел и фактически ни с кем не общается", – сказал губернатор.

Как было отмечено на совещании, в республиканское министерство экономического развития и промышленности поступило более 8 тысяч заявлений на возобновление производственной деятельности, которая была прекращена по распоряжению главы Карелии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время министерство одобрило всего около 3,8 тысячи таких заявлений.    

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2020-04-07 20:43:03
" От чего он заразится? От печки что ли кузнечной?". От ведь умный какой, аж завидно! А гуляющий по лесопарку дышащий воздухом человек запросто подхватит как минимум боррелиоз...
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-07 19:28:55
ковать то кует, а потом в троллейбус с наковальни или на заправку, а там таких уже десяток.
Макаренко
2020-04-07 18:53:37
Нынче выяснилось, что у Лещенко короновируса не было, Бабкина в коме лечебной, просто воспаление лёгких, ещё много таких случаев будет, жаль что петрозаводский депутат заразил так много людей, хотя может и здесь пронесёт? Пока тоже ничего неизвестно?! Тестов нормальных и то нет?!
Беня
2020-04-07 20:27:38
Макаренко, "пронесет" нам не надо. "Пронесет" это дезентирия, или ротавирус в лучшем случае. Нафиг - нафиг :)
Сергей
2020-04-07 18:53:29
"Подключальщики" интернета ходят по квартирам, непосредственно общаются с клиентами. Эти компании в разрешительных списках. Почему?
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