Глава Карелии назвал автодороги, которые реконструируют в этом году

Правительство Карелии планирует в 2019 году реконструировать две автодороги, еще несколько автомагистралей будут отремонтированы в ближайшие годы.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, реконструкция автодороги Шуйская-Чупа – Гирвас имеет важное значение для проезда автотранспорта от трассы "Кола" до курорта "Марциальные воды".

Также в этом году, по его словам, будет отремонтирована автодорога Олонец-Питкяранта, уже идет реконструкция подъездных дорог к Сегеже и к заповеднику "Кивач".

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