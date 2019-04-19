Глава Карелии назвал автодороги, которые реконструируют в этом году

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Правительство Карелии планирует в 2019 году реконструировать две автодороги, еще несколько автомагистралей будут отремонтированы в ближайшие годы.
Об этом сообщил сегодня на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков.
По его словам, реконструкция автодороги Шуйская-Чупа – Гирвас имеет важное значение для проезда автотранспорта от трассы "Кола" до курорта "Марциальные воды".
Также в этом году, по его словам, будет отремонтирована автодорога Олонец-Питкяранта, уже идет реконструкция подъездных дорог к Сегеже и к заповеднику "Кивач".
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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