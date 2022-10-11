Глава Карелии назвал населенные пункты, куда в этом году придет природный газ

Жители населенных пунктов Коткозеро и Рыпушкалицы в этом году получат возможность подключить свои дома к природному газу.
Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Из ближайших планов — на следующей неделе запуск газа в Коткозеро, а до конца года — в Рыпушкалицы», — написал губернатор на своей странице Вконтакте.
По его словам, в следующем год на голубое топливо будет переведен целлюлозный завод и другие объекты в Питкяранте, поселках Салми, Ряймяля и Ууксу.
Кроме того, на 2023 год запланировало строительство газопровода-отвода и ГРС «Ихала». Это позволит газифицировать Лахденпохский район и начать строительство газопровода-отвода и ГРС «Сортавала».
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