Глава Карелии назвал населенные пункты, куда в этом году придет природный газ

Жители населенных пунктов Коткозеро и Рыпушкалицы в этом году получат возможность подключить свои дома к природному газу.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Из ближайших планов — на следующей неделе запуск газа в Коткозеро, а до конца года — в Рыпушкалицы», — написал губернатор на своей странице Вконтакте.

По его словам, в следующем год на голубое топливо будет переведен целлюлозный завод и другие объекты в Питкяранте, поселках Салми, Ряймяля и Ууксу.

Кроме того, на 2023 год запланировало строительство газопровода-отвода и ГРС «Ихала». Это позволит газифицировать Лахденпохский район и начать строительство газопровода-отвода и ГРС «Сортавала».