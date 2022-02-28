Глава Карелии поручил сохранить льготные ставки по программам госфинансирования Фонда по содействию кредитования

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что Банк России обеспечил наличными средствами все банковские отделения в нужно объеме, а финансовая система страны устойчива.

Финансовая система государства успешно справляется с возросшей нагрузкой. Об этом Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, подводя итоги встречи с банковским сообществом.

«Неприятная новость: с сегодняшнего дня в России заблокирована работа системы Apple Pay и Google Pay. Но банковские карты продолжают работать. Ими можно оплатить покупки, отправить или получить перевод, пополнить счет, в том числе валютный, и так далее. В полной мере это относится к картам и тех банков, которые попали под санкции. Более того, у ведущих российских банков есть собственные мобильные приложения, позволяющие осуществлять бесконтактную оплату и покупки в Интернете. Напомню про отечественную платежную систему „Мир“ — она полноценно работает», — заявил Парфенчиков.

Глава Карелии также прокомментировал решение Центробанка повысить ключевую ставку до 20%.

«Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Спросил у финансистов их мнение: они уверены, что это делается для стабилизации курса рубля и противодействия росту инфляции. С одной стороны, подорожают кредиты — банковские проценты вырастут (причем важно — фиксированные ставки по уже выданным кредитам, ипотечным и потребительским, меняться не будут). С другой — повысится доходность депозитов — ставки по вкладам могут возрасти до 18-20%», — заявил он.

Также Артур Парфенчиков дал поручение сохранить льготные ставки по программам государственного финансирования Фонда по содействию кредитования.