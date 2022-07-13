Глава Карелии объяснил, зачем власти поддерживают частную медицину, конкурирующую с государственной

Власти Карелии оказывают меры государственной поддержки частным медицинским учреждениям, хотя они и конкурируют с государственными, на условиях участия в программе медицинского страхования.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

«Это непростой вопрос — взаимодействие медицины частной и государственной. В тоже время разбор нескольких клинических случаев говорит о том, что должна быть некая альтернатива и, может быть, даже взаимная конкуренция. Но, в то же время, мы должны понимать, и с этой точки зрения поддерживаем частную медицину, что клиники, оказывают помощь, в том числе, в рамках медицинского страхования. По большому счету гражданину без разницы, где делать операцию — либо в нашей клинике республиканской, либо в частном глазном центре, потому что он все равно попадает под медицинское страхование и все вмешательства проходят для него бесплатно», — пояснил руководитель региона.