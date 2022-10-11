Глава Карелии объявил о возвращении домой первых групп мобилизованных многодетных отцов

Мобилизованные отцы троих детей, призванные в Карелии, начали возвращаться из воинских частей, завил глава республики Артур Парфенчиков.
По его словам, власти региона совместно с военкоматом оперативно составили списки карельских мобилизованных, воспитывающих троих детей до 16 лет, и их уже начали возвращать домой.
Первые группы были отправлены из Ленобласти во вторник. Еще одна группа будет отправлен сегодня.
Глава Карелии отметил, что среди многодетных отцов есть и те, кто решил остаться в части и продолжить службу.
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