Глава Карелии объявил о возвращении домой первых групп мобилизованных многодетных отцов

Мобилизованные отцы троих детей, призванные в Карелии, начали возвращаться из воинских частей, завил глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, власти региона совместно с военкоматом оперативно составили списки карельских мобилизованных, воспитывающих троих детей до 16 лет, и их уже начали возвращать домой.

Первые группы были отправлены из Ленобласти во вторник. Еще одна группа будет отправлен сегодня.

Глава Карелии отметил, что среди многодетных отцов есть и те, кто решил остаться в части и продолжить службу.