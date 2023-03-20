Глава Карелии поддержал инициативы жителей республики на 200 млн рублей

Из резервного фонда правительства республики выделено 200 млн рублей на реализацию трех программ, с помощью которых местные жители могут благоустроить свои города и села.

Как пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, несмотря на все трудности, и в этом году власти смогли найти средства на важные инициативы жителей — выделили 200 млн рублей из резервного фонда правительства республики.

«Знаю, как горячо заинтересованы земляки в преображении своих городов, сел, дворов. С какой гордостью они показывают мне благоустроенные скверы, новые детские и спортивные площадки!» — отметил Парфенчиков.

По словам руководителя региона, 100,8 млн рублей пойдут на программу поддержки местных инициатив, 64,2 млн рублей — на программу поддержки развития территориальных общественных самоуправлений, а 35 млн рублей — на программу «Активный гражданин».