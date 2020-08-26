Глава Карелии пообещал выдавать иностранцам электронные визы с 2021 года

Карелия готовится к внедрению выдачи электронных виз для иностранных граждан в следующем году, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Въехать по электронной визе можно будет через пункты пропуска Вяртсиля и Люття, сообщил в соцсети Парфенчиков. По оценке главы, там подготовительная работа находится на завершающей стадии.

"Электронные визы позволят увеличить туристический поток не только из Финляндии, но и других стран", - пояснил губернатор.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".