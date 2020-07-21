Глава Карелии попросил Минэк помочь повысить квалификацию парикмахеру в Калевале

Артур Парфенчиков рассказал о многодетной жительнице Калевалы, которая стала предпринимателем, получив 200 тысяч рублей на организацию своего дела.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков написал, что у Натальи Павловой из Калевалы пятеро детей, трое еще не достигли совершеннолетия. Однако многодетная мама – женщина активная и любит свою работу. От агентства занятости населения Калевальского района, защитив бизнес-план, женщина получила 200 тысяч рублей на организацию своего дела.

Также Наталья бесплатно повысила свою квалификацию, пройдя обучение в рамках нацпроекта "Демография".

Предприниматель арендовала помещение в гостинице "Сампо" Калевалы и открыла парикмахерский салон. Среди посетителей предпринимателя – местные жители, но есть перспективы организовать обслуживание и гостей района.

"Поможем начинающему предпринимателю получить дальнейшие меры поддержки – компенсировать часть затрат на аренду помещения, дал поручение Минэку, - написал Парфенчиков. - Также нужно проработать вопрос о возможностях повышения квалификации таким мастерам через наши структуры поддержки малого бизнеса".

Как отметил глава Карелии, в этом году уже 4 бывших безработных района стали предпринимателями, с 2009 года, с начала действия программы – 170 калевальцев.