Глава Карелии поручил продолжить выделение земель для развития сельхозкооперации

Одним из успешных примеров он назвал кооператив «АгроАльянс», который занимается промышленной переработкой ягод в Олонецком районе.

Необходимое оборудование предприятие приобрело при поддержке регионального правительства. Теперь фермеры создают собственную обширную сырьевую базу. Об этом сообщает Управление пресс-службы главы Республики Карелия.

«АгроАльянс» сделал упор на кустовые ягоды, которые можно собрать с помощью комбайна. Технику приобрели за счёт гранта Минсельхоза Карелии «Агростартап» — недавно его получили фермеры–члены кооператива. Чтобы сделать машину общей, они вложили средств в неделимый фонд предприятия. Комбайн поступит уже в ближайшее время.

На полях фермеров высажена малина сорта «Полька», она достаточно твёрдая и не пострадает при механической сборке. В дальнейших планах фермеров — посадить смородину.

В Минсельхозе отметили, что в Карелии автоматизированная сборка кустовых ягод будет применяться впервые.

Сейчас члены кооператива заканчивают оформление новых участков, необходимых для дополнительной посадки ягод. Артур Парфенчиков поручил властям оказать содействие в решение этого вопроса.

«Здесь находится будущее карельского промышленного выращивания садовых ягод. Надеюсь, что при нашей поддержке таких примеров в республике станет ещё больше», — отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, в 2020 году кооператив заключил соглашение с Минсельхозом. Предприятию предоставили субсидию на развитие материально-технической базы: ее размер составил порядка 10,1 млн рублей. Эти средства кооператив направил на ремонт цеха по переработке ягод, а также приобретение оборудования для их очистки и шоковой заморозки.

В перспективе «АгроАльянс» планирует выйти на переработку 300 килограммов свежих ягод в день. Для этого предприятие будет использовать лесные ягоды у других предприятий и местных жителей.