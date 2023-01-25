Глава Карелии посетовал на отсутствие мечты у сельхозпроизводителей Прионежья

Республиканские власти считают, что «бизнес должен хотеть чего-то достичь».

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетовал на отсутствие «дерзких, амбициозных инвесторов», которые могли бы создать дополнительное молочное производство в Прионежье. Выступая на совещании республиканского правительства, где обсуждалась социально-экономическая ситуация в Прионежском районе, губернатор заметил, что местные сельхозпроизводители не вынашивают планов по своему развитию.

«Мечты нет, – констатировал Парфенчиков. – У бизнеса все-таки, у инвестора должны быть планы, у него должны быть амбиции, он должен что-то хотеть достичь».

По признанию карельского губернатора, особенно его беспокоит судьба бывшего совхоза «Маяк» в селе Ладва, который был признан банкротом.

«Мы же не просто так собираемся строить дорогу и мост в Ладве, – сказал Парфенчиков. – Мы понимаем, что здесь нужно сохранять населенный пункт и обеспечивать его развитие, но надо же и экономику туда возвращать, и уж традиции сельского хозяйства – в первую очередь. Да, там не такие большие объемы земель, не такие глобальные объемы производства, но они и не маленькие. Надо все это вернуть в Прионежье, на той территории».