Глава Карелии поздравил Национальный музей республики с полуторавековым юбилеем

Национальный музей республики Карелия празднует 150-летний юбилей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил Национальный музей Карелии, его руководителя — Михаила Леонидовича Гольденберга и весь коллектив музея с полуторавековым юбилеем.

«Музей пережил немало испытаний — революцию, оккупацию, эвакуацию, и, тем не менее сумел сберечь для нас самое ценное — историю нашего края. Сегодня мы с благодарностью вспоминали всех, кто стоял у истоков музея, в том числе и губернатора Олонецкой губернии Григория Григорьева. Кстати, его кожаный бумажник — один из первых экспонатов, сейчас его можно увидеть на выставке», — перенес в прошлое читателей глава региона на своей странице в социальной сети.

Артур Парфенчиков напомнил, что совместными усилиями правительства и Национального музея был открыт уникальный музей Карельского фронта в Беломорске, а недавно в Петрозаводске — памятник Чарльзу Гаскойну.

«Конечно, нам еще очень многое предстоит сделать: завершить реставрацию Дома горного начальника, реконструкцию зданий на Круглой площади. И со своей стороны мы сделаем все необходимое, чтобы увеличить финансирование сферы культуры и музейного дела в Карелии», — поделился планами на будущее глава Карелии.