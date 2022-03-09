Глава Карелии призвал критиков властей в соцсетях к «уважительному общению»

Глава Карелии Артур Парфенчиков попросил жителей республики, которые критикуют власти по разным поводам в социальных сетях, более корректно высказывать свое мнение.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Петрозаводска.

«Я бы предложил более благожелательное, корректное общение. Я говорю о тех вопросах, которые задаются… Мы все нацелены на развитие и Карелии и Петрозаводска, но есть вещи, которые не сделать за один день, за год или даже за пять лет… Я предлагаю все-таки какое-то комфортное, уважительное общение. Мы готовы объяснять, готовы вместе двигаться вперед, но надо объективно подходить к ситуации, что хрустальные мосты только в сказке за одну ночь строятся», — пояснил глава республики.