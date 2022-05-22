Глава Карелии рассказал о 15-м погибшем на Украине военнослужащем

Младший сержант Евгений Чубарин из села Шелтозеро Прионежского района погиб в ходе военной операции на Украине.

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал имя еще одного погибшего на Донбасе военнослужащего.

«При исполнении воинского долга на Донбассе погиб младший сержант Евгений Чубарин, наш земляк из села Шелтозеро. Евгений служил по контракту в батальоне материального обеспечения», — пишет руководитель республики на своей странице в соцсети.

Парфенчиков выражает «самые искренние соболезнования родным и близким героя».

Согласно официальным данным, на Украине в настоящее время погибли 15 бойцов из Карелии. Это Виталий Тишкевич, Петр Наумов, Кирилл Власов, Александр Пришивалко, Роман Грудов, Кирилл Некрасов, Никита Ерошкин, Павел Самохин, Егор Терзи, Василий Дзекунов, Андрей Гришин, Дмитрий Ижековский, Тимофей Петухов, Иван Чухлей и Евгений Чубарин.